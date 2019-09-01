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 Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35

Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35
Дикий калмык на митинге Соболь заявил о желании «убить всех москвичей»

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 Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35

Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35
0:16   1 Сентября 2019
Весь мир

Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35

Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35

Пилоты ВВС Индии на российском авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье совершили полеты на истребителе МиГ-35, также индийской делегации продемонстрировали истребитель Су-57Э, сообщает телеканал NDTV.

По данным телеканала, Индия может получить от российской стороны предложение купить МиГ-35 в ходе визита премьера Индии Нарендры Моди во Владивосток на Восточный экономический форум на следующей неделе.

Ранее корпорация «МиГ» информировала, что современный российский легкий истребитель МиГ-35, участвующий в тендере индийских ВВС на приобретение 110 самолетов данного класса, будет стоить для Нью-Дели на 20 % меньше, чем иностранные аналоги.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #индия #миг-35 #макс-2019

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