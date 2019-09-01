Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35

Пилоты ВВС Индии на российском авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье совершили полеты на истребителе МиГ-35, также индийской делегации продемонстрировали истребитель Су-57Э, сообщает телеканал NDTV.

По данным телеканала, Индия может получить от российской стороны предложение купить МиГ-35 в ходе визита премьера Индии Нарендры Моди во Владивосток на Восточный экономический форум на следующей неделе.

Ранее корпорация «МиГ» информировала, что современный российский легкий истребитель МиГ-35, участвующий в тендере индийских ВВС на приобретение 110 самолетов данного класса, будет стоить для Нью-Дели на 20 % меньше, чем иностранные аналоги.