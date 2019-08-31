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22:46   31 Августа 2019
Россия

Беглов выступил с речью перед будущими студентами СПбГУ

Беглов выступил с речью перед будущими студентами СПбГУ

Врио губернатора Александр Беглов произнес напутственную речь на празднике от Санкт-Петербургского госуниверситета в честь первокурсников, который прошел 31 августа, в субботу.

Глава города отметил, что студенческие годы пролетят быстро, но запомнятся на всю жизнь. Он пожелал первокурсникам стать хорошим примером для будущих поколений и выразил надежду, что в 2024 году они присоединятся к празднованию 300-летия университета.

Ректор СПбГУ Николай Кропачев сообщил, что в университете упростили процесс поступления. На бакалавриат и специалитет можно поступить по результатам ЕГЭ, а для приема в магистратуру необходимо иметь портфолио. Также вуз принимает студентов на дистанционное обучение, что позволило увеличить число иногородних студентов (более 70 %).

Ранее эксперт заявил, что разработанный в прошлом году ресурс Беглова «Навигатор профессий» поможет школьникам определиться со специальностью.

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Автор: Ольга Шпакова

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