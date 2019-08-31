Дикий калмык на митинге Соболь заявил о желании «убить всех москвичей»

Митинг «оппозиции» 31 августа в Москве, организованный Любовью Соболь, несостоявшимся кандидатом на выборах в Мосгордуму, «украсили» многочисленные городские сумасшедшие, превратив мероприятие во фрик-шоу, пишет издание «NationNews».

Двое молодых людей принесли на мероприятие яркие плакаты, но не смогли объяснить журналистам смысл их протестного «творчества».

Зато участник митинга из Калмыкии четко знал свою цель и открыто заявил, что начал бы убивать москвичей «за ненадобностью», если бы имел автомат. По его мнению, нежелание оппозиционеров забрасывать полицейских камнями является трусостью. Свою речь он закончил следующей фразой: «вы хотите всех пожалеть, а я хочу всех расстрелять!».

Еще один «оппозиционер» решил продемонстрировать молодецкую удаль, выскочив на проезжую часть и показывая водителям неприличные жесты. Впрочем, когда поблизости оказалась полицейская машина, его «храбрость» куда-то резко улетучилась, и он пустился в бегство.

Из толпы выделялся и мужчина в рубахе с национальным белорусским орнаментом, оказавшийся на деле коренным москвичом. Он объяснил, что оделся таким образом из-за беспокойства о соседней стране, которой якобы угрожает «ползучая агрессия России». Объяснить, в чем это проявляется, он не смог, равно как и взаимосвязь своего беспокойства о народе Белоруссии с выборами в Мосгордуму.

На митинг также заявилась группа воронежских подростков словно прямиком из 2007-го года. Молодые люди прославились на весь оппозиционный интернет, заявив при этом, что митинги не оказывают какого-либо влияния на политическую повестку. Непонятно, что они тогда делали на мероприятии.

Однако главным фриком акции оказалась сама Любовь Соболь. Она явилась на собственное мероприятие лишь на несколько минут, причем в том самом пальто, которое двумя днями ранее неизвестные облили непонятной жижей подозрительно зеленого цвета.