Политолог уверен, что «оппозиция» захочет возродить «слитый» протест новыми провокациями

Несогласованный митинг «оппозиции» 31 августа в Москве собрал около 750 человек. Значительная часть пришедших на мероприятия была в желтых жилетах прессы. Очевидно, что акция провалилась Впрочем, прошлый митинг-концерт «оппозиции» тоже не смог собрать большое количество участников.

Политолог Александр Дудчак рассказал журналу «Слово и дело» о том, как будут действовать соратники блогера Алексея Навального, чтобы показать высокую численность митинга своим западным спонсорам. Тактика «оппозиционеров» не будет отличаться оригинальностью. Политолог выразил мнение, что, скорее всего, навальнисты будет пытаться сводить людей в одно место под разными предлогами.

Оппозиционерам нужны провокации против полиции, чтобы была яркая картинка для либеральных и западных СМИ, пояснил Дудчак. Политолог подчеркнул, что по сути, протест уже «слит».

Издание напоминает, что представители оппозиции отказались проводить митинг 25 августа на законном основании, потому как счета ФБК заморожены и денег на новый концерт нет.

«По сути, все их концерты необходимы для того, чтобы привести как можно больше массовки. Благодаря ей они и устраивают стычки с полицией», - объяснил политолог.

Он выразил надежду, что люди уже разобрались в поведении оппозиционеров, сделали выводы и не будут позволять собой манипулировать.

СМИ напоминает, что одним из организаторов незаконных шествий в Москве является экс-кандидат в Мосгордуму, юристка ФБК Любовь Соболь. Она и ряд других кандидатов от Навального не были зарегистрированы на выборы в МГД из-за высокого процента брака в подписных листах. Почерковеды выявили наличие подделок, подписей несуществующих людей и автографов "мертвых душ".