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Путин сообщил, что Россия открыта для сотрудничества в различных сферах

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22:03   31 Августа 2019
Весь мир

Путин сообщил, что Россия открыта для сотрудничества в различных сферах

Путин сообщил, что Россия открыта для сотрудничества в различных сферах

Российский лидер Владимир Путин сообщил участникам и гостям Первого Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге, что страна готова к сотрудничеству с другими государствами, об этом написано на кремлевском сайте в субботу.

Крупнейший в Европе Дрезденский оперный бал впервые состоялся за пределами Германии 31 августа в Санкт-Петербурге. Знаменитые российские и немецкие артисты предстанут перед зрителями на трех площадках: в Михайловском театре, Большом зале филармонии и на площади Искусств.

«Сегодняшнее торжество отвечает духу дружбы и доверия, связывающему народы России, Германии да и всей Европы. Наша страна открыта для сотрудничества в самых разных сферах. И культуре, искусству принадлежит особая, вдохновляющая роль в укреплении взаимопонимания между людьми», — гласит текст приветствия.

Путин отметил, что на протяжении многих лет Петербург и Дрезден связывают прочные побратимские связи, обширный опыт гуманитарного взаимодействия и народной дипломатии, и выразил уверенность, что первый Дрезденский бал в Санкт-Петербурге будет иметь огромный успех.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #путин #санкт-петербург #германия

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