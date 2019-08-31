Путин сообщил, что Россия открыта для сотрудничества в различных сферах

Российский лидер Владимир Путин сообщил участникам и гостям Первого Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге, что страна готова к сотрудничеству с другими государствами, об этом написано на кремлевском сайте в субботу.

Крупнейший в Европе Дрезденский оперный бал впервые состоялся за пределами Германии 31 августа в Санкт-Петербурге. Знаменитые российские и немецкие артисты предстанут перед зрителями на трех площадках: в Михайловском театре, Большом зале филармонии и на площади Искусств.

«Сегодняшнее торжество отвечает духу дружбы и доверия, связывающему народы России, Германии да и всей Европы. Наша страна открыта для сотрудничества в самых разных сферах. И культуре, искусству принадлежит особая, вдохновляющая роль в укреплении взаимопонимания между людьми», — гласит текст приветствия.

Путин отметил, что на протяжении многих лет Петербург и Дрезден связывают прочные побратимские связи, обширный опыт гуманитарного взаимодействия и народной дипломатии, и выразил уверенность, что первый Дрезденский бал в Санкт-Петербурге будет иметь огромный успех.