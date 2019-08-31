Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политолог уверен, что «оппозиция» захочет возродить «слитый» протест новыми провокациями

Политолог уверен, что «оппозиция» захочет возродить «слитый» протест новыми провокациями

 Фестиваль «PRO лето» на ВДНХ посетили около 90 тысяч человек

Фестиваль «PRO лето» на ВДНХ посетили около 90 тысяч человек
Эстонские депутаты хотели, но не смогли отказать в финансировании гей-фестивалю

Эстонские депутаты хотели, но не смогли отказать в финансировании гей-фестивалю

 Зеленский назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой Европе

Зеленский назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой Европе
Путин сообщил, что Россия открыта для сотрудничества в различных сферах

Путин сообщил, что Россия открыта для сотрудничества в различных сферах

 КНДР не направит главу МИД на сессию ГА ООН

КНДР не направит главу МИД на сессию ГА ООН
Политолог уверен, что «оппозиция» захочет возродить «слитый» протест новыми провокациями

Политолог уверен, что «оппозиция» захочет возродить «слитый» протест новыми провокациями

 Фестиваль «PRO лето» на ВДНХ посетили около 90 тысяч человек

Фестиваль «PRO лето» на ВДНХ посетили около 90 тысяч человек
Эстонские депутаты хотели, но не смогли отказать в финансировании гей-фестивалю

Эстонские депутаты хотели, но не смогли отказать в финансировании гей-фестивалю

 Зеленский назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой Европе

Зеленский назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой Европе
Путин сообщил, что Россия открыта для сотрудничества в различных сферах

Путин сообщил, что Россия открыта для сотрудничества в различных сферах

 КНДР не направит главу МИД на сессию ГА ООН

КНДР не направит главу МИД на сессию ГА ООН
21:32   31 Августа 2019
Россия

Фестиваль «PRO лето» на ВДНХ посетили около 90 тысяч человек

Фестиваль «PRO лето» на ВДНХ посетили около 90 тысяч человек

Последний день фестиваля «PRO лето» на ВДНХ 31 августа посетили около 90 тысяч человек, сообщили на официальном сайте мэра Москвы. Фестиваль проходил на 22 площадках.

В 20:00 на фестивале стартовал большой итоговый концерт, на котором выступят «Руки вверх!», «Дискотека Авария», Егор Крид и другие артисты, которых москвичи самостоятельно выбрали на портале «Активный гражданин».

Также масштабный концерт состоялся на проспекте Академика Сахарова, на котором появились Ольга Бузова, Алексей Воробьев и другие артисты.

Также в субботу москвичам было предложено посетить фестиваль греческой культуры «Акрополис», который развернулся в московском саду «Эрмитаж».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #культура #общество #фестиваль #вднх

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...