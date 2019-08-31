Фестиваль «PRO лето» на ВДНХ посетили около 90 тысяч человек

Последний день фестиваля «PRO лето» на ВДНХ 31 августа посетили около 90 тысяч человек, сообщили на официальном сайте мэра Москвы. Фестиваль проходил на 22 площадках.

В 20:00 на фестивале стартовал большой итоговый концерт, на котором выступят «Руки вверх!», «Дискотека Авария», Егор Крид и другие артисты, которых москвичи самостоятельно выбрали на портале «Активный гражданин».

Также масштабный концерт состоялся на проспекте Академика Сахарова, на котором появились Ольга Бузова, Алексей Воробьев и другие артисты.

Также в субботу москвичам было предложено посетить фестиваль греческой культуры «Акрополис», который развернулся в московском саду «Эрмитаж».