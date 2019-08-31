Иностранные агенты старательно отработали провальный митинг в Москве

Иностранные агенты действовали чрезвычайно активно в ходе скучной и малочисленной несанкционированной акции «оппозиции» в Москве, рассказал находившийся на месте событий корреспондент Федерального агентства новостей.

В субботу протеже утратившего популярность блогера Алексея Навального вновь организовали митинг, чтобы спровоцировать массовые беспорядки в центре столицы накануне Дня знаний. Поводом для акции послужил, как и ранее, недопуск «независимых кандидатов» на выборы в МГД, но на сей раз мероприятие не собрало и тысячи участников, из них сотни — журналисты, причем многие из них представляли западные СМИ.

Так, на митинге были замечены сотрудники антироссийского СМИ «Дождь» и «Настоящего времени» — совместного медиапроекта «Радио Свобода» и «Голоса Америки», финансируемого Конгрессом США, а также France24 и германского издания Deutsche Welle, которое МИД РФ ранее обвинил во вмешательстве во внутренние дела страны.

Крайне активно вел себя некий мужчина в вышиванке, который согласовывал свои действия с представителями СМИ-иноагента «Настоящее время».

«Орал на ведущего с канала «Россия», гонялся за ним», — сообщил корреспондент ФАН.

Присутствие этого яркого провокатора напоминает, что брат одной из самых активных сторонниц Навального Любови Соболь участвовал в украинском Евромайдане и мог передать полученный опыт организаторам беспорядков в Москве.