Клоунада «оппозиции» надоела даже митингующим, считает эксперт

В Москве завершилась незаконная акция «оппозиции», на которую призывала граждан незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь. Несанкционированный митинг собрал, по данным столичного ГУ МВД, около 750 участников.

Член Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев заявил ИА REGNUM, что состоявшаяся в субботу протестная акция была «агонией оппозиции».

«Никто не пришел. Нарывались. И Соболь нарывалась, и ряд людей падали перед полицейскими и кричали «вяжите нас», и уже не знали, что придумать. Но все работали абсолютно корректно, — заявил эксперт.

Он также отметил малочисленность митинга, не смотря на то, что выборы пройдут уже на следующей неделе, интерес к активности оппозиции спал.

«Вся эта клоунада надоела и митингующим, и простому народу», — резюмировал Матвейчев.

27 июля и 3 августа в Москве состоялись несанкционированные митинги, организаторами которых выступили недопущенные до выборов кандидаты в МГД, в подписных листах которых был высокий процент брака, фальшивок и автографы "мертвых душ".