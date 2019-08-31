Сторонники КПРФ пикетируют штаб Бортко, протестуя против его снятия с выборов

Около предвыборного штаба экс-кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Владимира Бортко собрались сторонники КПРФ на одиночные пикеты, чтобы выразить протест против решения кинорежиссера снять свою кандидатуру с выборов за неделю до их начала. Об этом сообщают Невские Новости.

Протестующие вышли на Большую Морскую улицу с флагами КПРФ и плакатами, на которых написаны лозунги «Коммунисты не сдаются», «Бортко предатель» и «Бортко не коммунист, потому что коммунисты не сдаются». Так соратники КПРФ выразили протест против решения Бортко не участвовать в избирательной гонке за место губернатора Северной столицы.

Напомним, 30 августа Бортко во время дебатов на телеканале «Санкт-Петербург» заявил о том, что он снимает свою кандидатуру с губернаторских выборов. Утром экс-кандидат подал заявление о снятии с выборов в избирком.

«Как люди теперь будут думать о том, что человек столько всего сделал, был с коммунистами, с КПРФ, и после этого так поступил. Этого никто не ожидал, внезапный такой поступок – раз, и человек всю работу, сделанную до этого, все одним таким поступком перекрыл», – сообщил сторонник КПРФ журналистам.

Ранее бывший кандидат Бортко «приукрасил» свой предвыборный рейтинг почти в четыре раза. На пресс-конференции кинорежиссер заявил, что рейтинг его предвыборной поддержки якобы составил 60%, хотя опрос ВЦИОМа* от 18–19 июня насчитал у него всего 13% возможных голосов.

Напомним, несмотря на официальное снятие с выборов кандидата от КПРФ Владимира Бортко, в предвыборной гонке по-прежнему участвуют Надежда Тихонова от «Справедливой России», самовыдвиженец Александр Беглов и Михаил Амосов от «Гражданской платформы».

*опрос ВЦИОМ проводился по заказу ВЦИОМ на собственные средства ВЦИОМ 18-19 июня методом телефонного интервьюирования среди 1200 респондентов от 18 лет и старше, статистическая погрешность не превышает 2,9%.