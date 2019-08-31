Пучков не готов связывать рекордные сборы «Однажды… в Голливуде» с приездом Тарантино в РФ

Фильм американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» побил 15-летний рекорд. Лента собрала в российском кинопрокате миллиард рублей. «Политика Сегодня» обсудила успех проката с публицистом и блогером Дмитрием Пучковым, известным в интернете как «Гоблин». Обладатель золотой кнопки YouTube постарался уберечь от спойлеров читателей в своем комментарии.

Рекордные сборы обусловлены ожиданиями российского зрителя — все были в предвкушении увидеть на экранах очередной шедевр от Тарантино. Но шедевр не получился, считает Пучков.

«Но людям нравится. Они идут и смотрят. То есть если фильм хорошо разрекламирован, то он много денег собирает в первый уик-энд. А если он плохой, то начиная со второго — он ничего не собирает. А здесь стойко собирает, то есть люди рассказывают друг другу, советуют пойти посмотреть», — говорит блогер.

Причем Пучков не стремится связывать кассовый успех фильма с приездом Тарантино в Россию. Поскольку встретиться с режиссером удалось немногим счастливчикам.

«Нет, кто ж его видит в России? — задался вопросом «Гоблин». — Там 100 человек в Москве… Это никак не влияет. Кино — нормальное, но не шедевр, а просто фильм. Вот «Криминальное чтиво» — шедевр, а это нет. Но имеет право на жизнь, поскольку смотрел с удовольствием».

Отдельно Пучков отметил финал новой киноленты — блогер признался, что тогда он чуть не упал со стула.

«Мне понравился финал. Самое главное там финал, <…> тогда я чуть со стула не упал. Так смешно! И попытка как у него в «Бесславных ублюдках», где <…> застрелили. Чтобы убили всех негодяев, а хорошие люди остались живы», — поделился мнением собеседник агентства.

«Однажды… в Голливуде» вышел в российский прокат 8 августа. В первые выходные кассовые сборы фильма достигли отметки в 467,1 миллиона рублей.