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20:32   31 Августа 2019
Россия

Провальный митинг 31 августа в Москве показал, что протест выдохся за неимением программы

Провальный митинг 31 августа в Москве показал, что протест выдохся за неимением программы

Сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Александр Брод оценил скромные масштабы  несанкционированной акции в столице. Незаконный митинг, по данным МВД, собрал около 750 человек.

Как отметил Брод, субботняя акция была крайне несодержательна и немногочисленна. Протест выдыхается, его лидеры не смогли предложить гражданам никакой позитивной повестки, не затрагивали тему избирательных процессов.

Организаторы сами не знали, что им предложить людям и бросили их на произвол судьбы, поэтому граждане собрались, прошли, поскучали и разошлись, резюмировал Брод.

Он также сообщил, что правоохранители не вмешивались в ход акции, столкновений, применения спецсредств и задержаний не было. 

Брод предположил, что недопущенные до выборов в Мосгордуму кандидаты могут попытаться устроить еще какие-то акции после дня голосования.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #мосгордума #несанкционированный митинг

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