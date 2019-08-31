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20:15   31 Августа 2019
Россия

Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию в Сирии

Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию в Сирии

Замглавы МИД России Михаил Богданов провел беседу с министром ОАЭ по иностранным делам Анваром Гаргашем, в которой дипломаты обсудили положение дел в Сирии и Йемене.

Сейчас спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов находится в Дубае. Он обсудил с Гаргашем актуальные вопросы по развитию российско-эмиратских отношений и уточнил график двусторонних контактов. Об этом сообщили в российском МИД.

Богданов и Гаргаш обменялись мнениями по поводу ситуации в Йемене, Сирии, Ливии и в зоне Персидского залива в целом.

«При этом было подтверждено совпадение принципиальных подходов России и ОАЭ в пользу мирного урегулирования существующих в регионе конфликтов»,  — сообщает МИД РФ. 

Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию в Сирии

В частности имеется в виду налаживание политического процесса на Ближнем Востоке под эгидой ООН, также речь зашла о борьбе с терроризмом в регионе. Российский дипломат «сверил часы» с коллегами в ОАЭ по положению дел в Сирии и Ормузском проливе. Москва все также настаивает на том, что все конфликты необходимо решать политическими путями.

Десятью днями ранее Богданов встретился с послом Туниса  Мохамедом Али Шихи по случаю завершения его миссии в России.

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Автор: Тимофей Булочкин
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