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20:22   31 Августа 2019
Россия

Журналист ФАН внедрился в группу провокаторов, нанятых Соболь для шествия 31 августа

Журналист ФАН внедрился в группу провокаторов, нанятых Соболь для шествия 31 августа

«Оппозиция» вновь призвала людей выйти на незаконный митинг в Москве 31 августа. Однако, не получив поддержки, решила снова воспользоваться услугами платной массовки. В группах социальной сети «ВКонтакте» разместили ряд объявлений, на одно из которых откликнулся корреспондент «Федерального агентства новостей».

В одинаковых объявлениях предлагается оплата в тысячу рублей за два часа работы. Главной задачей обозначено «создание фото и видео контента».

Журналист ФАН внедрился в группу провокаторов, нанятых Соболь для шествия 31 августа

Стоит отметить, что аккаунт, с которого разместили объявления, не внушает доверия: он закрыт, загружена лишь одна фотография, а из данных только дата рождения и город.

Журналист ФАН внедрился в группу провокаторов, нанятых Соболь для шествия 31 августа

Корреспондент ФАН написал Оксане, в ответ она предоставила ссылку на мероприятие под названием «мирное шествие». Организатором значится юрист так называемого ФБК Любовь Соболь. За участие в нем девушка предложила тысячу рублей плюс премиальные, если согласится кто-то из друзей. Их размер не уточнили.

Журналист ФАН внедрился в группу провокаторов, нанятых Соболь для шествия 31 августа

После этого корр был добавлен в общий чат. Здесь сообщили место и время встречи: «МакДональдс» у станции метро «Чистые пруды» в 12.30 субботы, 31 августа. Организаторы также добавили, что в самом ресторане участников будет ждать Александр в синей рубашке. Его представили «одним из координаторов».

Журналист ФАН внедрился в группу провокаторов, нанятых Соболь для шествия 31 августа

В указанное время сотрудник издания зашел в точку быстрого питания и отыскал «координатора». Всего собрались несколько человек. Оказалось, что Александр вовсе не координатор — его попросили занять место и встретить других людей за дополнительную плату. Он также как и все ожидал основного руководителя процессом.

Молодой человек в синей рубашке сказал, что главный должен прийти к часу. Когда часы показали 13.45, все еще никто не подошел.

 - Она [Оксана] мне написала, что координатор придет к часу.

Да, но уже без пятнадцати два.

- Она мне говорила, прийти, занять стол и ждать. Личного номера она мне не давала.

После этого диалога одна из девушек посеяла зерно сомнений, указав, что на подобных мероприятиях часто обманывают. Корреспондент поинтересовался у нее, как часто она посещала митинги за вознаграждение, на что она отмахнулась со словами «просто знаю». В то же время, собравшиеся начали обсуждать фейковость страницы, с которой дали объявление о наборе.

«Она в чате так еще настаивала, когда начали отказываться, просила взять телефоны родителей», — сказала участница.

Спустя еще час на встрече так никто и не появился. Собравшиеся возмутились, что их обманули. Вполне возможно, что настоящий координатор просто «слился», почуяв неладное.

Журналист ФАН внедрился в группу провокаторов, нанятых Соболь для шествия 31 августа

Стоит отметить, что это не единственный зафиксированный случай того, что «оппозиция» платит деньги за участие в незаконных акциях. Так, после событий 27 июля среди полутора тысяч задержанных, порядка 600 оказались приезжими. На митинге-концерте 10 августа журналисты заприметили людей из Московской области, других регионов России и даже из Ямайки. Ранее в субботу ФАН также рассказал о «гастролерах» из Ивановской и Калужской областей, которые поселились в Мытищах.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что проплаченная массовка — излюбленный метод оппозиции, потерявшей поддержку среди москвичей. Названная цель — поддержка «независимых» кандидатов — не более чем предлог. На самом деле, митинги преследуют лишь отработку денег от западных инвесторов и создание информационного шума.

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Автор: Анна Манц
#москва #оппозиция #митинг #активисты #фан

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