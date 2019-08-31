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19:36   31 Августа 2019
Россия

Пуск ракеты российского комплекса «Искандер» сняли на видео

Пуск ракеты российского комплекса «Искандер» сняли на видео

Пуск баллистической ракеты ОТРК «Искандер» прошел на полигоне «Капустин Яр» под Астраханью: цель имитировала критически важный объект противника.

Ведомство отметило, что во время учений расчеты «Искандера» продемонстрировали высокие навыки в выполнении нормативов по переводу ракетного комплекса из походного положения в боевое и перегрузке ракет с заряжающих машин на самоходные пусковые установки.

«По результатам ракетного удара учебная цель была уничтожена», — сообщили в Минобороны.

 

Оценка эффективности «Искандера» прошла при помощи беспилотника «Орлан-10», который подавал видеосигнал с аппарата-разведчика на контрольный пункт управления на полигоне.

В феврале этого года Минобороны запланировало значительно улучшить тактические и технические характеристики «Искандера-М». Предполагается, что он будет работать при любой погоде и сможет уверенно преодолевать системы ПРО. Также планировалось переоснастить Ракетные войска РФ и артиллерию с ТРК «Точка-У» на «Искандеры».

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Автор: Тимофей Булочкин
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