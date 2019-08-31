Пуск ракеты российского комплекса «Искандер» сняли на видео

Пуск баллистической ракеты ОТРК «Искандер» прошел на полигоне «Капустин Яр» под Астраханью: цель имитировала критически важный объект противника.

Ведомство отметило, что во время учений расчеты «Искандера» продемонстрировали высокие навыки в выполнении нормативов по переводу ракетного комплекса из походного положения в боевое и перегрузке ракет с заряжающих машин на самоходные пусковые установки.

«По результатам ракетного удара учебная цель была уничтожена», — сообщили в Минобороны.

Оценка эффективности «Искандера» прошла при помощи беспилотника «Орлан-10», который подавал видеосигнал с аппарата-разведчика на контрольный пункт управления на полигоне.

В феврале этого года Минобороны запланировало значительно улучшить тактические и технические характеристики «Искандера-М». Предполагается, что он будет работать при любой погоде и сможет уверенно преодолевать системы ПРО. Также планировалось переоснастить Ракетные войска РФ и артиллерию с ТРК «Точка-У» на «Искандеры».