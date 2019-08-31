Эстонские депутаты хотели, но не смогли отказать в финансировании гей-фестивалю

Член парламентского комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов посоветовал депутатам эстонского города Раквере, желавшим, но не сумевшим отказать в финансировании гей-кинофестивалю, идти демократическим путем.

«Поменять закон и следовать принципам демократии. Поскольку большинство людей предпочитают финансировать фестивали об эстонских семьях, об эстонских традициях… наверное, так и надо следовать. Все фестивали о сексуальных меньшинствах противоречат формам демократии, потому как большинство людей в этом не заинтересованы», — заметил Милонов в разговоре с «Политикой Сегодня».

С мнением большинства согласны и депутаты Раквере. Подвели их полумеры. Сначала они урезали бюджет местному гей-фестивалю Festheart в пять раз, а потом ушли на каникулы. Вернувшись к работе народные избранники обнаружили решение суда, по которому они обязаны дать авторам фестиваля столько денег, сколько они просили. Обжаловать его депутаты большинством попытались в парламенте, отобрав вообще финансирование у геев, но спикер Михкель Юхками лишь развел руками: правила, написанные предшественниками, это запрещают.

Финансировать нужно то, в чем есть потребность, а эстонское общество достаточно консервативное, отмечает напомнил Милонов. Он не исключил, что такая позиция эстонцам была навязана толерантным Евросоюзом.

« [Эстонские] Депутаты лишены суверенного права следовать наказам своих избирателей. <…> Получается, что они финансируют то, что хочет Еврокомиссия и их предшественники, которые тоже получали наказы из ЕС. Это показатель того, что демократия это то, что соответствует некоторым лекалам», — добавил собеседник агентства.

С конца апреля у власти в Эстонии, как напоминает «Спутник», находится коалиция EKREIKE, настроенная консервативно к ЛГБТ-ценностям. МИД Эстонии даже рекомендовал посольствам страны больше не поддерживать гей-мероприятия в других странах.