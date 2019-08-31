Ходорковский разочарован неудачником Навальным, но ставить ему не на кого

Между опальным олигархом Михаилом Ходорковским и блогером Алексеем Навальным возник конфликт, который может свести на нет их сотрудничество и финансовую поддержку со стороны первого. Такое мнение выразил юрист и член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, пишет Экономика Сегодня.

По некоторым данным, Ходорковский пришел к выводу, что инвестиции в Навального и его структуры себя не оправдывают, поэтому олигарх пытается отстраниться от блогера и всех навальнистов, проваливших митинги в Москве.

Одна из незаконных акций оппозиции состоялась в субботу, 31 августа. По данным, МВД, на мероприятие собралось около 750 человек. Большая часть присутствующих была из других регионов - то есть выборы в Мосгордуму их никаким образом не касаются. Известно, что участвующая в незаконных акциях оппозиции массовка получает за это деньги. Однако и нагнанные на митинг люди не спасли ситуацию.

По всей видимости, Ходорковский осознал, что вложения в Навального не дают желаемого эффекта – даже санкционированные митинги оппозиции не набирают большого числа сторонников, а незаконные акции заканчиваются вялым обсуждением в сети и либеральных СМИ. Разочарование Ходорковского в Навальном просматривается по его риторике касательно «умного голосования» ФБК. Навальный призывает голосовать на выборах за тех, на кого он покажет.

Как отмечает Ремесло, конфликт между Ходорковским и Навальным очевиден, поскольку они в открытую препираются, хотя обычно в подобных случаях вопросы решаются кулуарно.

У Ходорковского просто нет других хороших вариантов, поскольку те идеи, которые он защищает, всегда будут представляться людьми вроде Навального, резюмирует Ремесло.

Что касается финансирования Навального, то, скорее всего, Ходорковского на этом поприще заменят западные фонды, считает юрист.