Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Оппозиции» нужно пролить кровь детей на незаконном митинге — Марков

«Оппозиции» нужно пролить кровь детей на незаконном митинге — Марков

 Продавщица мороженого рассказала о второй встрече с Путиным на МАКС

Продавщица мороженого рассказала о второй встрече с Путиным на МАКС
Зеленский назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой Европе

Зеленский назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой Европе

 Лимонов призвал вбить в памятник «шлюхе Бандере» осиновый кол

Лимонов призвал вбить в памятник «шлюхе Бандере» осиновый кол
КНДР не направит главу МИД на сессию ГА ООН

КНДР не направит главу МИД на сессию ГА ООН

 Дамасская международная ярмарка успешно работает вопреки угрозам Вашингтона

Дамасская международная ярмарка успешно работает вопреки угрозам Вашингтона
«Оппозиции» нужно пролить кровь детей на незаконном митинге — Марков

«Оппозиции» нужно пролить кровь детей на незаконном митинге — Марков

 Продавщица мороженого рассказала о второй встрече с Путиным на МАКС

Продавщица мороженого рассказала о второй встрече с Путиным на МАКС
Зеленский назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой Европе

Зеленский назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой Европе

 Лимонов призвал вбить в памятник «шлюхе Бандере» осиновый кол

Лимонов призвал вбить в памятник «шлюхе Бандере» осиновый кол
КНДР не направит главу МИД на сессию ГА ООН

КНДР не направит главу МИД на сессию ГА ООН

 Дамасская международная ярмарка успешно работает вопреки угрозам Вашингтона

Дамасская международная ярмарка успешно работает вопреки угрозам Вашингтона
19:00   31 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой Европе

Зеленский назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой Европе

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с польским главой Анджеем Дудой заявил, что проект газопровода России и ее европейских партнеров «Северный поток — 2» несет угрозу всей Европе.

Зеленский отметил, что Украина и Польша выступают за расширение источников энергоснабжения и желают организовать энергетическое сотрудничество по оси Польша — США  — Украина.

«Здесь мы говорим с Польшей в единый голос: «Северный поток — 2» является неприемлемым и несёт угрозу всей Европе», — цитирует Зеленского Интерфакс.

Зеленский назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой Европе

Ранее сообщалось, что Польша заявила о будущей независимости от российского газа, но только через пять лет. По словам представителя польского правительства Петра Наимского, в стране появится газопровод Baltic-Pipe из Норвегии лишь к 2022 году. Варшава планирует получать сжиженный природный газ из США и Катара. Закупаемое у американцев сжиженное сырье польские власти намерены продавать и Украине.

20 августа представитель Зеленского в правительстве страны Андрей Герус сообщил, что из-за спора Киева с Москвой Украину ждет трудная зима и напомнил, что такие прецеденты уже были в стране.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #украина #польша #экономика #газ #новости #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...