Зеленский назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой Европе

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с польским главой Анджеем Дудой заявил, что проект газопровода России и ее европейских партнеров «Северный поток — 2» несет угрозу всей Европе.

Зеленский отметил, что Украина и Польша выступают за расширение источников энергоснабжения и желают организовать энергетическое сотрудничество по оси Польша — США — Украина.

«Здесь мы говорим с Польшей в единый голос: «Северный поток — 2» является неприемлемым и несёт угрозу всей Европе», — цитирует Зеленского Интерфакс.

Ранее сообщалось, что Польша заявила о будущей независимости от российского газа, но только через пять лет. По словам представителя польского правительства Петра Наимского, в стране появится газопровод Baltic-Pipe из Норвегии лишь к 2022 году. Варшава планирует получать сжиженный природный газ из США и Катара. Закупаемое у американцев сжиженное сырье польские власти намерены продавать и Украине.

20 августа представитель Зеленского в правительстве страны Андрей Герус сообщил, что из-за спора Киева с Москвой Украину ждет трудная зима и напомнил, что такие прецеденты уже были в стране.