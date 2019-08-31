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18:55   31 Августа 2019
Россия

«Оппозиции» нужно пролить кровь детей на незаконном митинге — Марков

«Оппозиции» нужно пролить кровь детей на незаконном митинге — Марков

Молодежь в руках «оппозиции» стала «священной жертвой», чья кровь обязательно должна пролиться, заявил политолог Сергей Марков в беседе с «ПолитРоссией».

Экс-кандидаты в Мосгордуму от блогера Алексея Навального с июля провели ряд незаконных митингов, эти выходные — а именно 31 августа — не стали исключением. Среди организаторов особо выделяется юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, которая не прошла в избирательную гонку из-за подделки подписей и «мертвых душ».

Бывшая кандидатка активно поддерживает участие несовершеннолетних в несогласованных акциях, которые зачастую превращаются в массовые беспорядки. Она не видит ничего страшного в том, что дети нарушают закон, нападая на полицейских, после чего оказываются в участках.

Наглядным примером такого поведения стала Ольга Мисик. 17-летняя девушка получила статус «символа» протестов после того, как зачитала силовикам статью из Конституции на незаконном сборище 27 июля. Уже 17 августа девушка стала полноценным координатором провокаций. Очевидцы видели ее в футболке с надписью «За Любовь Соболь», державшую в руке портативную рацию.

Стоит отметить, что несовершеннолетняя сама опровергла собственные слова о том, что в тот день она якобы просто прогуливалась по московским улицам. В социальных сетях Мисик написала следующее:

«Я шла во главе толпы на Арбате… И поняла, что обезглавленная толпа идет прямо навстречу автозакам…  Снова лишившись лидера, люди в очередной раз перестали понимать, чего от них хотят. И мне опять пришлось выйти к людям».

«Оппозиции» нужно пролить кровь детей на незаконном митинге — Марков

Глава Института политических исследований Сергей Марков заметил, что такая наивная молодежь крайне важна для «оппозиции», ведь неокрепшему уму очень легко «скормить» свои идеалы. 

«Задача [организаторов] заключается в том, чтобы в акциях участвовало больше девчонок, студентов, а потом они будут «поджигать» университеты, чтобы провоцировать забастовки и так далее. Конечно, они очень хотят устроить вспышки, в результате которых бы пролилась кровь. Они все делают для того, чтобы пролилась кровь. Это чудовищно», — отреагировал собеседник.

Эта идея не взята с потолка, а прописана в технологиях иностранных спецслужб, в частности Великобритании, Канады и США, заметил депутат. Несовершеннолетних легко захватить этой волной, а в последствии они станут «священной жертвой».

«Оппозиции» нужно пролить кровь детей на незаконном митинге — Марков

«Не исключено, что они [либералы] сами попытаются кого-то убить», — считает Марков.

Западные спецслужбы, организовавшие украинский Майдан, теперь привлечены к московским протестам. Здесь они также используют прием «они же дети», сказал эксперт.

«Они хотят повторить этот лозунг, чтобы пролилась кровь кого-нибудь из молодых людей», — подытожил директор института.

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Автор: Анна Манц
#москва #дети #оппозиция #митинг #марков #молодежь

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