Продавщица мороженого рассказала о второй встрече с Путиным на МАКС

Девушка, продавшая мороженое президенту РФ Владимиру Путину и его турецкому коллеге Реджепу Эрдогану, рассказала, что работает на авиасалоне МАКС уже несколько лет, а потому продавала десерт российскому главе и два года назад.

После осмотра экспозиций на авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье 27 августа, Путин с Эрдоганом направились к палатке с мороженым: российский лидер угостил турецкого главу, но мороженое ему продала та же самая девушка, что и на МАКС двухлетней давности, в 2017 году.

«Наша компания уже третий год работает на МАКС, занимается организацией торговли и питания», — объяснила девушка телеканалу НТВ.

Как оказалось, продавщица мороженого по имени Екатерина Сафронова не только стоит за прилавком, но и трудится на авиасалоне менеджером по организации торговли уже несколько лет, а встреча с президентом стала просто совпадением.

Сафронова добавила, что мороженое для себя и Эрдогана Путин выбирал сам. Тем не менее, турецкий президент несколько растерялся, не увидев в вафельном стаканчике одноразовой ложки: девушка объяснила главе Турции, что пломбир нужно кусать.

Во вторник на авиасалоне МАКС-2019 Путин продемонстрировал Эрдогану новейший истребитель Су-57 — турецкий лидер заинтересовался покупкой российского самолета пятого поколения.