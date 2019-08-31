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18:31   31 Августа 2019
Россия

Продавщица мороженого рассказала о второй встрече с Путиным на МАКС

Продавщица мороженого рассказала о второй встрече с Путиным на МАКС

Девушка, продавшая мороженое президенту РФ Владимиру Путину и его турецкому коллеге Реджепу Эрдогану, рассказала, что работает на авиасалоне МАКС уже несколько лет, а потому продавала десерт российскому главе и два года назад.

После осмотра экспозиций на авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье 27 августа, Путин с Эрдоганом направились к палатке с мороженым: российский лидер угостил турецкого главу, но мороженое ему продала та же самая девушка, что и на МАКС двухлетней давности, в 2017 году.

«Наша компания уже третий год работает на МАКС, занимается организацией торговли и питания», — объяснила девушка телеканалу НТВ.

Как оказалось, продавщица мороженого по имени Екатерина Сафронова не только стоит за прилавком, но и трудится на авиасалоне менеджером по организации торговли уже несколько лет, а встреча с президентом стала просто совпадением. 

Продавщица мороженого рассказала о второй встрече с Путиным на МАКС

Сафронова добавила, что мороженое для себя и Эрдогана Путин выбирал сам. Тем не менее, турецкий президент несколько растерялся, не увидев в вафельном стаканчике одноразовой ложки: девушка объяснила главе Турции, что пломбир нужно кусать.

Во вторник на авиасалоне МАКС-2019 Путин продемонстрировал Эрдогану новейший истребитель Су-57 — турецкий лидер заинтересовался покупкой российского самолета пятого поколения. 

Продавщица мороженого рассказала о второй встрече с Путиным на МАКС

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #путин #турция #эрдоган #политика #общество #весь мир #макс-2019

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