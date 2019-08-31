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18:05   31 Августа 2019
Россия

Кадыров попросил Путина посетить Чечню

Кадыров попросил Путина посетить Чечню

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, который сообщил российскому лидеру о социально-экономическом положении региона и заявил, что президента очень ждут в Чечне.

Во время встречи Кадыров поблагодарил Путина за поддержку, оказанную в открытии самой большой мечети в Европе  — «Сердца Чечни» в Грозном. «Самая большая. И самая красивая мечеть в мире, на самом деле», — отметил глава республики на встрече с главой РФ, пишет телеканал «Царьград».

«Самая красивая в мире – это в Петербурге», — поправил Путин Кадырова.

 Чеченский лидер подчеркнул, что визита Путина в Грозный ожидает не только он, но и старейшины и ученые Чечни, которые, по словам Кадырова, уже начали «наезжать» на главу республики с этим вопросом. После этого диалога Кадыров пригласил президента посетить Чечню с рабочим визитом.

«Наши старейшины, ученые на меня уже начали «наезжать». Они говорят: Рамзан Ахматович, почему президент не приезжает к нам? Это твоя вина?» — рассказал Кадыров.

Кадыров попросил Путина посетить Чечню

В ответ Путин отметил, что с удовольствием посмотрит на развитие Чечни, «что называется, наяву». Президент отметил, что ситуация в республике в последние десятилетия поменялась «просто кардинально благодаря усилиям и талантам чеченского народа».

Ранее 31 августа Путин направил президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову свои поздравления в честь национального праздника — Дня независимости Киргизии, отмечаемого в субботу.

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Автор: Тимофей Булочкин
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