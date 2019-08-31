Сбежавший с выборов Бортко «плюнул» в лицо избирателям, считает эксперт

Режиссер Владимир Бортко снял свою кандидатуру с губернаторских выборов в Петербурге. 31 августа состоялась пресс-конференция, на которой он признал наличие проблем с самочувствием, демонстрировал неадекватное поведение, путался в цифрах, и в итоге назвал себя «дедушкой в шарфике».

Глава Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с Nation News заявил, что Бортко уже «старенький», а избирательная кампания могла только ухудшить его здоровье.

«И здесь нельзя исключать того что на это решение повлияло плохое самочувствие», — считает Данилин.

Другой причиной для снятия своей кандидатуры мог повлиять тот факт, что Бортко не получал финансирование на свою кампанию от КПРФ, хотя выдвигал такие требования. Также Данилин считает, что Бортко показал своим уходом отсутствие связи с реальностью.

«Партия на него сделала ставку — он плюнул в лицо партии, избиратели были готовы за него голосовать — он плюнул в лицо избирателям», - резюмировал Данилин.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября. Избирательный комитет Петербурга зарегистрировал на выборы четверых человек. После того, как Бортко решил выбыть из гонки, за пост главы города поборются самовыдвиженец Александр Беглов, Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).