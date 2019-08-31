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18:10   31 Августа 2019
Россия

Политолог считает, что выборы еще больше дестабилизируют ситуацию в Тунисе

Политолог считает, что выборы еще больше дестабилизируют ситуацию в Тунисе

Парламентские и президентские выборы в Тунисе пройдут осенью этого года. Политолог и социолог Александр Перенджиев не ждет от них ничего хорошего: он уверен, что избирательные мероприятия еще больше дестабилизируют африканскую республику.

Но, обо всем по порядку. С 2011 года в Тунисе сменилось шесть правительств. Здесь имели место и диктатура Бен Али, и упор на радикальный ислам движения «Ан-Нахда», и светское государство от партии «Призыв Туниса». Последний тунисский глава Беджи Каид ас-Себси, который скончался в июле, хотел демократизировать страну и сдержать исламистских радикалов.

Политолог считает, что выборы еще больше дестабилизируют ситуацию в Тунисе

Досрочные выборы президента намечены на 15 сентября, а парламентские — на 6 октября. Смерть ас-Сесби активизировала группировку «Ан-Нахда», которая намерена сделать своего человека премьер-министром. Он, в свою очередь, сформирует новое правительство. Если радикалы придут ко власти, то монополизируют власть и подавят свободу слова.

Если же они проиграют, то не исключено повторение событий 2014–2015 годов. Напомним, что исламисты потерпели поражение на парламентских выборах 2014 года, что привело к стрельбе в курортном городе Сусс. Тогда погибли несколько десятков людей, в частности туристы из Европы.

Политолог считает, что выборы еще больше дестабилизируют ситуацию в Тунисе

Доцент кафедры кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова и член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев в беседе с «Федеральным агентством новостей» выразил уверенность, что предстоящие выборы только дестабилизируют страну.

«Это связано с тем, что результаты выборов будут оспариваться, так как уважения к закону в Тунисе становится все меньше и меньше. Также что-то мне подсказывает, что выборы пройдут с серьезными нарушениями. У тех, кто их проиграет, будет достаточно поводов оспаривать результаты. А тех, кто их выиграет, будут обвинять в том, что они пришли к власти незаконно», — объяснил он свою позицию.

Политолог считает, что выборы еще больше дестабилизируют ситуацию в Тунисе

Собеседник подчеркнул, что власть в Тунисе носит коррупционный характер, так что обстановка только продолжит накаляться.

«И когда проводятся такие вроде как «демократические процедуры», то они так или иначе являются коррупционными. Поэтому нельзя признать их итоги, поскольку было совершено много нарушений», — добавил политолог.

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Автор: Анна Манц
#выборы #тунис

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