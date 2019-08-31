Политолог считает, что выборы еще больше дестабилизируют ситуацию в Тунисе

Парламентские и президентские выборы в Тунисе пройдут осенью этого года. Политолог и социолог Александр Перенджиев не ждет от них ничего хорошего: он уверен, что избирательные мероприятия еще больше дестабилизируют африканскую республику.

Но, обо всем по порядку. С 2011 года в Тунисе сменилось шесть правительств. Здесь имели место и диктатура Бен Али, и упор на радикальный ислам движения «Ан-Нахда», и светское государство от партии «Призыв Туниса». Последний тунисский глава Беджи Каид ас-Себси, который скончался в июле, хотел демократизировать страну и сдержать исламистских радикалов.

Досрочные выборы президента намечены на 15 сентября, а парламентские — на 6 октября. Смерть ас-Сесби активизировала группировку «Ан-Нахда», которая намерена сделать своего человека премьер-министром. Он, в свою очередь, сформирует новое правительство. Если радикалы придут ко власти, то монополизируют власть и подавят свободу слова.

Если же они проиграют, то не исключено повторение событий 2014–2015 годов. Напомним, что исламисты потерпели поражение на парламентских выборах 2014 года, что привело к стрельбе в курортном городе Сусс. Тогда погибли несколько десятков людей, в частности туристы из Европы.

Доцент кафедры кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова и член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев в беседе с «Федеральным агентством новостей» выразил уверенность, что предстоящие выборы только дестабилизируют страну.

«Это связано с тем, что результаты выборов будут оспариваться, так как уважения к закону в Тунисе становится все меньше и меньше. Также что-то мне подсказывает, что выборы пройдут с серьезными нарушениями. У тех, кто их проиграет, будет достаточно поводов оспаривать результаты. А тех, кто их выиграет, будут обвинять в том, что они пришли к власти незаконно», — объяснил он свою позицию.

Собеседник подчеркнул, что власть в Тунисе носит коррупционный характер, так что обстановка только продолжит накаляться.