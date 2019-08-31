«Оппозиция» устраивает хаос на улицах, отрабатывая деньги западных спонсоров

Директор Центра политического анализа Павел Данилин в комментарии «ПолитРоссии» отметил, что несогласованные митинги нужны зачинщикам беспорядков для того, чтобы повысить градус агрессии в обществе. По его словам, активисты выкрикивают антиполицейские «кричалки» или просто провоцируют правоохранителей, а остальные подхватывают. В результате у людей разжигается ненависть к тем, кто оберегает правопорядок.

«Пытаются посеять хаос, преследуя при этом свои собственные, меркантильные, политические цели», — добавил Данилин.

Главная целей — расшатать российский государственный строй, продолжил он. Московская мэрия не согласовала акцию в преддверии Дня знаний из соображений безопасности, ведь взрослые и школьники подготавливаются к началу нового учебного года, также в последний день лета в центре столицы запланировали концерты.

Ранее «независимые кандидаты» организовывали незаконные акции в Москве после того, как избиркомы законно отказались их регистрировать для дальнейшего участия в выборах в МГД. В подписных листах выдвиженцев обнаружили фальшивые подписи избирателей и «мертвые души».