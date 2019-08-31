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 Бабушка-колясочница в пятый раз позировала для западных СМИ на митинге

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Лимонов призвал вбить в памятник «шлюхе Бандере» осиновый кол

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17:20   31 Августа 2019
Россия

Бабушка-колясочница в пятый раз позировала для западных СМИ на митинге

Бабушка-колясочница в пятый раз позировала для западных СМИ на митинге

«Оппозиция» уже в пятый раз «арендовала» пожилую даму в инвалидном кремле. На этот раз ее заметили у памятника Грибоедову, который располагается в Чистых прудах, сообщило «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что в субботу, 31 августа, экс-кандидаты в Мосгордуму от блогера Алексея Навального вновь призвали людей выйти на несанкционированный митинг. Стоит отметить, что им согласовали 25 августа, однако они это проигнорировали, в очередной раз испортив настроение жителям и гостям столицы. Мало того, что они забрали последний день лета, так еще и испортили подготовку к школе основной части своих последователей.

Среди либералов и западной прессы бабушка-инвалид стала популярной, ей даже устраивали фотосессию на фоне ОМОНа. По сути, ее образ стал инструментом пропаганды, который помогает «оппозиции» исказить реальность в глазах Запада.

Бабушка-инвалид

В сети старушка получила прозвища «бабушка легкого оппозиционного поведения» и «оппозиционная модель». Ранее мы уже писали о всех ее появлениях «на публике». Аренда человека подобного статуса демонстрирует аморальность оппозиции, считают журналисты.

Организаторами незаконных митингов в Москве выступают экс-кандидаты в Мосгордуму от блогера Алексея Навального. Их не зарегистрировали из-за большого числа недействительных подписей. Больше всего отличилась юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, которую поддержали мертвые москвичи. Кроме этого, во время сбора подписей были обнаружены «фабрики» по рисовке.

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Автор: Анна Манц
#москва #оппозиция #митинг #бабушка #инвалид

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