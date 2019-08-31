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17:01   31 Августа 2019
Общество

Американский певец Деруло выступит 31 августа на фестивале «PROлето»

Американский певец Деруло выступит 31 августа на фестивале «PROлето»

Американский певец Джейсон Деруло в субботу, 31 августа, прилетел в Москву, чтобы выступить на фестивале «PROлето», посвященном Дню знаний и завершению лета. По информации организаторов, Деруло — хедлайнер мероприятия, но выступят и российские певцы, среди них Мот, Elvira T, «Дискотека Авария», Sabi Miss, Кристина Си и другие.

Фестиваль проходит на проспекте Академика Сахарова. Концерт продлится до восьми вечера. Также для гостей сделали мастер-классы по слэклайну, сапсерфингу, уличным танцам, воркауту и панна-футболу. Вход бесплатный.

Еще один масштабный концерт фестиваля начнется на ВДНХ в 19:30 и продлится до 23:00 по московскому времени. Выступят группы «Руки вверх!», «Дискотека Авария», а также Егор Крид и другие. Певцов выбирали москвичи в проекте «Активный гражданин».

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #общество #певец

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