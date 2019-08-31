Фестиваль «PROлето» в Москве собрал 20 тысяч посетителей

Последний летний фестиваль в Москве «PROлето» посетили уже 20 тысяч человек, сообщили на официальном сайте мэра и правительства столицы 31 августа.

На проспекте Академика Сахарова выступают, в частности, Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, Мот, Elvira T, «Дискотека авария», Sabi Miss и Кристина Си, а хедлайнером события стал американский певец Джейсон Деруло. Среди приглашенных артистов числятся: Ternovoy, танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, шоумен Евгений Синяков и комик Гурам Амарян.

Вместе с этим, на фестивале работают семь спортивных площадок. Здесь гости «PROлета» могут посетить мастер-классы по панна-футболу, воркауту, танцам в уличном стиле, сап-серфингу и слэклайну. Посетители смогу увидеть шоу хайлайнеров и BMX-райдеров.

Стоит отметить, что вход на мероприятие, а также участие в мастер-классах бесплатны. Фестиваль продлится до 20.00.