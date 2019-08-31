Явлинский раскритиковал Навального за поддержку КПРФ и ЛДПР

Незаконный митинг 31 августа в Москве посетил лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский: он дал интервью журналисту «Дождя» и жестко раскритиковал «Умное голосование», придуманное Алексеем Навальным для продвижения оппозиционных кандидатов.

Явлинский уверен, что призывы Навального голосовать за выдвиженцев от КПРФ и ЛДПР уже не являются «умным» выбором. Ярким примером провала «умного голосования» стал экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Алексей Колмогоров, снявшийся несколько дней назад с выборов из-за сокрытия факта погашенной судимости по коррупционной статье.

Ранее «Умное голосование» раскритиковали и экс-соратники Навального, например, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, предостерегший граждан от участия в инициативе.

Ходорковский заявил, что принципы голосования «по Навальному» совершенно аморальны, ведь призывают голосовать не за достойных политиков, а за тех, кто симпатичен самому Алексею и его «фонду». Олигарх также опасается, что личные данные сторонников блогера, зарегистрированных на сайте «Умного голосования» могут оказаться у спецслужб: таким образом, Навальный подставляет россиян, обращая на них внимание ФСБ.