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17:16   31 Августа 2019
Россия

«Неприкасаемая» мать Соболь сажает в автозаки безграмотных москвичей

«Неприкасаемая» мать Соболь сажает в автозаки безграмотных москвичей

Недопущенная до выборов в Мосгордуму Любовь Соболь проигнорировала предупреждение прокуратуры и посетила противозаконную акцию 31 августа.

Ранее столичная прокуратура предупредила юристку ФБК о незаконности акции 31 августа и об ответственности за нарушение законодательства. Соболь уже получила три штрафа почти в миллион рублей за организацию незаконных акций в Москве, которые завершались массовыми беспорядками.

Автор Telegram-канала Ortega считает, что экс-кандидату в Мосгордуму Любови Соболь нельзя доверять, так как она использует образ «жертвы»,чтобы вызвать у граждан жалость. Об этом пишет ФАН. Однако сама Соболь, призывая москвичей на противозаконные акции, ничем не рискует, потому что имеет иммунитет от ареста из-за наличия ребенка.

«Когда сама она ничем не рискует, она будет призывать, призывать и призывать, доказывая тем самым свою состоятельность, что она «Жана д’Арк», — уверен Ortega.

Социолог Алексей Филиппов отметил контрпродуктивность призывов Соболь. Своими заявлениями она вредит своим же сторонникам.

У Соболь нет внятной повестки, только цель устроить как можно больше беспорядков, констатировал социолог. Но за ее действия отвечают рядовые москвичи, которые в силу определенных причин поддались призывам и вышли на улицы, резюмировал Филиппов.

Соболь неоднократно выступала организатором незаконных митингов, хотя с самого начала знала, что ее не зарегистрируют ил-за фальшивых подписей и автографов "мертвых душ" в своих подписных листах.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #мосгордума #соболь

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