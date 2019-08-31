Провальный митинг «оппозиции» в Москве не смог собрать даже тысячи человек — полиция

Представитель столичного главка МВД в субботу, 31 августа, сообщил, что в несогласованном московскими властями митинге поучаствовали около 750 человек. В пятницу, 30 августа, московская полиция просила организаторов не проводит акцию, а граждан воздержаться от участия в несогласованных митингах.

Ранее в ГУМВД сообщали, что в интернете распространили призывы к гражданам поучаствовать в публичном мероприятии в амфитеатре на Хохловской площади. Ведомство напомнило, что за организацию несогласованных митингов и участие в подобных акциях предусмотрели ответственность в соответствии с законом.

Так называемая несистемная оппозиция обещает денежное вознаграждение и свозит людей из регионов на несогласованный митинг, передает ФАН. Группа проплаченных активистов, численностью в несколько десятков человек, прибыла в столицу из Ивановской и Калужской областей. Активисты несогласованного митинга поселилась в одном из домов в Мытищах.