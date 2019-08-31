Лимонов призвал вбить в памятник «шлюхе Бандере» осиновый кол

Во Львове задержали мужчину, который изобразил на памятнике украинскому нацисту Степану Бандере перекрещенные серп и молот красной краской. Об акте вандализма, с точки зрения украинских законов, ранее рассказал депутат горсовета Львова Игорь Дякович в Facebook.

«Чем занимается полиция? Львов! Шок! Для понимания — автор фото не я. Прислали в личные сообщения», — возмутился Дякович.

Задержанным оказался 31-летний местный житель, официально безработный. Писатель Эдуард Лимонов в беседе с «Политикой Сегодня» оправдал поступок украинского «коммуниста» и предложил пойти дальше — вбить осиновый кол в бронзовую статую.

«Бандера — это такая шлюха истории, конечно, — говорит Лимонов. — Лучше бы его вообще не было, поэтому, о чем тут говорить. Это такой волк-националист. Поэтому ему надо осиновый кол туда вбить».

Публицист предположил, что вандалом с красной краской двигала не только ненависть к фашизму. Скорее всего, он хотел отомстить за все сразу.

«За всех людей — понятно. Они же вырезали поляков, знаменитая история: Волынская резня, когда огромное количество мирных людей вырезали», — объясняет Лимонов.

Вандализм, изображение разного рода символики навряд ли позволят снести памятник националисту Бандере, уверен писатель. Поскольку этим должен заняться новый президент Украины Владимир Зеленский.

«Это выражается душа народа, видимо, таким образом. А что снести памятник? Зеленский же говорил, что приведет в порядок Украину, окончит войну… Войну он не окончил, хотя с 20 мая занимает должность верховного главнокомандующего и памятник Бандере он тоже мог бы снести. Но он не будет этого делать, потому что думает о своем электорате и следующих выборах», — добавил собеседник агентства.

Коммунистическая символика появилась и на другом памятнике. Во Львове тот же 34-летний безработный местный житель изобразил серп и молот на постаменте фигуры Матери Божьей на улице Циолковского. Состояние других архитектурных объектов пока не уточняется.