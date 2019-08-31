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16:33   31 Августа 2019
Россия

Депутат Боярский заявил, что протесты в Москве контролируются из-за рубежа

Депутат Боярский заявил, что протесты в Москве контролируются из-за рубежа

Депутат Государственной думы Сергей Боярский уверен, что избирательная кампания в Мосгордуму была намеренно выбрана «независимой оппозицией» в качестве площадки для провокаций.

Незаконные митинги в Москве, в том числе и сегодняшняя несогласованная акция, были организованы при участии иностранных структур, которые пользуются российской «оппозицией» как инструментом для дестабилизации обстановки и подогрева информационной повестки, заявил Боярский в интервью изданию New Inform.

«Никакого прямого отношения всех тех протестов, которые мы наблюдаем, к выборам в Мосгордуму просто нет. Это давно уже переросло в абсолютно параллельную историю», — сообщил депутат.

Боярский уверен, что постановочный характер «протестов» видят не только политтехнологи, но и обычные москвичи, отметившие искусственность несогласованных митингов и их несоответствие изначально провозглашаемым лозунгам.

«Я, конечно же, всячески осуждаю попытки несанкционированных действий, особенно когда они контролируются и усиливаются», — заключил Боярский.

Депутат Боярский заявил, что протесты в Москве контролируются из-за рубежа

Депутат отметил, что рассчитывает на отсутствие «острых вариантов» в разрабатываемых за рубежом московских акциях. Он также понадеялся на действия правоохранительных органов, сотрудники которых обеспечивают общественный порядок в столице.

Ранее политолог Алексей Мартынов заявил, что в западных государствах силовики с манифестантами обходятся гораздо более жестко, используя для пресечения протестных акций водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и даже «давят» протестующих копытами лошадей конной полиции.

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Автор: Тимофей Булочкин
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