КНДР не направит главу МИД на сессию ГА ООН

Пхеньян решил не направлять северокорейского министра иностранных дел Ли Ен Хо на сессию Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке в сентябре, передает японская телекомпания NHK. Вместо глав МИД КНДР форум посетит северокорейский представитель при ООН​​​.

В 2018 году Ли Ен Хо призывал отменить санкции против КНДР, а также провел ряд двусторонних встреч. В 2019 году отсутствие министра иностранных дел КНДР на сессии ГА ООН закрывает возможности для встреч с высокопоставленными американскими чиновниками, что могло бы поспособствовать продвижению процесса возобновления диалога между Пхеньяном и Вашингтоном.