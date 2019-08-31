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КНДР не направит главу МИД на сессию ГА ООН

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15:59   31 Августа 2019
Весь мир

КНДР не направит главу МИД на сессию ГА ООН

КНДР не направит главу МИД на сессию ГА ООН

Пхеньян решил не направлять северокорейского министра иностранных дел Ли Ен Хо на сессию Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке в сентябре, передает японская телекомпания NHK. Вместо глав МИД КНДР форум посетит северокорейский представитель при ООН​​​.

В 2018 году Ли Ен Хо призывал отменить санкции против КНДР, а также провел ряд двусторонних встреч. В 2019 году отсутствие министра иностранных дел КНДР на сессии ГА ООН закрывает возможности для встреч с высокопоставленными американскими чиновниками, что могло бы поспособствовать продвижению процесса возобновления диалога между Пхеньяном и Вашингтоном.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мид #кндр #общество #га оон

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