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16:33   31 Августа 2019
Россия

«Оппозиция» на машинах доставила «гастролеров» на место незаконного митинга в Москве

«Оппозиция» на машинах доставила «гастролеров» на место незаконного митинга в Москве

Не секрет, что «оппозиция» платит людям из других регионов, чтобы те поучаствовали в незаконных митингах в Москве. Так случилось и с несогласованной акцией 31 августа. Корреспондент «Федерального агентства новостей» внедрился в ряды «навальнистов», чтобы подробнее рассказать о схеме.

Несколько десятков представителей Ивановской и Калужской областей накануне, 30 августа, поселились в одном из домов Мытищ. Им заплатили по семь тысяч рублей, назначили бригадиров и выдали нелегальные SIM-карты. На собраниях «гастролеров» тщательно проинструктировали, призвав привлекать как можно больше внимания.

В частности, их подготовили к стычкам с силовиками, ведь привлечение внимания не исключает нарушение законодательства. К тому же, «немосквичам» придется «отбивать» своих от задержания. Активистов заверили, что существует целый штат юристов, которые якобы окажут всестороннюю помощь в случае задержания или ареста.

«Оппозиция» на машинах доставила «гастролеров» на место незаконного митинга в Москве 31 августа

К месту действия «гастролеров» отвозят на автомобилях, как сообщил один из бригадиров по кличке «Штырь». Пушкинская площадь станет отправной точкой для провокаций и столкновений с силовиками.

Стоит отметить, что использование (по другому это и не назвать) людей из других субъектов России для московских акций экономически выгоднее для «оппозиции». Дело в том, что «приезжим» нужна меньшая сумма «премии», нежели москвичам. К тому же, жители столицы попросту отказываются участвовать в подобных мероприятиях даже за деньги.

«Оппозиция» на машинах доставила «гастролеров» на место незаконного митинга в Москве 31 августа

Выяснилось, что к завозу провокаторов причастен так называемый ФБК блогера Алексея Навального: бригадир предупредил собравшихся, что их ждет инструктаж от некой Ольги. Скорее всего, речь идет о работнице фонда Ольге Ключниковой, которая также имеет отношение к «фабрике» по рисовке подписей в поддержку экс-кандидатки Любови Соболь.

Еще одна интересная новость: заказные активисты рассказали, что обычным видом транспорта является автобус, который их отвозит к месту митинга. Стоит отметить, что «оппозиция» вечно обвиняет власти, что они якобы принудительно и массово привозят бюджетников на массовые мероприятия. Но доказательств никогда не предоставляют.

Напомним, что экс-кандидаты в Мосгордуму от Навального с июля проводят в столице незаконные акции. На каждой из них присутствовали такие «гастролеры», которые даже не могут сказать чему именно посвящено событие и зачем они вообще в этом участвуют. Это в очередной раз доказывает отсутствие поддержки «навальнистов» среди москвичей.

Причем организаторам согласовали митинг на 25 августа, однако это предложение было проигнорировано. «Оппозиция» вновь показала наплевательское отношение не только к жителям Москвы и ее гостям, но и школьникам, которые составляют большую часть ее последователей. А ведь завтра 1 сентября - детям надо подготовиться.

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Автор: Анна Манц
#москва #оппозиция #митинг #фан

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