Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Оппозиция» устраивает хаос на улицах, отрабатывая деньги западных спонсоров

«Оппозиция» устраивает хаос на улицах, отрабатывая деньги западных спонсоров

 Бабушка-колясочница в пятый раз позировала для западных СМИ на митинге

Бабушка-колясочница в пятый раз позировала для западных СМИ на митинге
Лимонов призвал вбить в памятник «шлюхе Бандере» осиновый кол

Лимонов призвал вбить в памятник «шлюхе Бандере» осиновый кол

 Памятник Захарченко появился в Донецке в годовщину его смерти

Памятник Захарченко появился в Донецке в годовщину его смерти
КНДР не направит главу МИД на сессию ГА ООН

КНДР не направит главу МИД на сессию ГА ООН

 Дамасская международная ярмарка успешно работает вопреки угрозам Вашингтона

Дамасская международная ярмарка успешно работает вопреки угрозам Вашингтона
«Оппозиция» устраивает хаос на улицах, отрабатывая деньги западных спонсоров

«Оппозиция» устраивает хаос на улицах, отрабатывая деньги западных спонсоров

 Бабушка-колясочница в пятый раз позировала для западных СМИ на митинге

Бабушка-колясочница в пятый раз позировала для западных СМИ на митинге
Лимонов призвал вбить в памятник «шлюхе Бандере» осиновый кол

Лимонов призвал вбить в памятник «шлюхе Бандере» осиновый кол

 Памятник Захарченко появился в Донецке в годовщину его смерти

Памятник Захарченко появился в Донецке в годовщину его смерти
КНДР не направит главу МИД на сессию ГА ООН

КНДР не направит главу МИД на сессию ГА ООН

 Дамасская международная ярмарка успешно работает вопреки угрозам Вашингтона

Дамасская международная ярмарка успешно работает вопреки угрозам Вашингтона
16:21   31 Августа 2019
Россия

Михайлов посоветовал «оппозиции» придумать программу, прежде чем протестовать

Михайлов посоветовал «оппозиции» придумать программу, прежде чем протестовать

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов проанализировал попытки представителей оппозиционных сил собрать людей на незаконные митинги.

Согласованный фрик-митинг 10 августа в Москве посетили от 15 до 20 тысяч человек. Из пришедших на акцию людей только треть оказалась москвичами, остальные же прибыли из других регионов. Также мероприятие привлекло цыган, бомжей и представителей субкультур, заинтересовавшихся акцией из-за выступлений музыкантов, которых пригласили на мероприятие организаторы.

Ими выступили незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму и ставленники блогера Алексея Навального: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов и другие. Их не допустили до выборов по причине множества подделок в подписных листах. Навальнисты, которые не смогли собрать подписи избирателей честным путем, прибегли к обману и использовали фальшивые подписи и автографы "мертвых душ". Заполнение подписных листов фальшивками происходило в специальном «цехе» по подделке «автографов» в центре Москвы.

После ряда митингов оппозиция запросила у столичной мерии проведение шествия в Москве 31 августа. Митинг не согласовали, потому как в этот день в городе запланирован фестиваль «PRO лето», а на других площадках пройдут приготовления ко Дню знаний. Однако организаторы от идеи устроить акцию не отказались и вышли на несогласованный митинг. Мероприятие собрало нескольких сотен человек, часть из которых - представители СМИ. Малочисленность сборища говорит об очередном провале навальнистов.

Корреспондент «ПолитЭксперта» обратился за комментарием к члену Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майору ФСБ в запасе Александру Михайлову. Собеседник СМИ заявил, что оппозиция пытается показать пренебрежение общепринятыми нормами и правилами.

«Прежде чем протестовать, нужно иметь программу, предложения, которые можно реализовать в рамках действующего законодательства», – отметил Михайлов.

Народ приходит на акции оппозиции, чтобы потолкаться, пообщаться и попротестовать против проблем, которые у них на слуху, уверен эксперт.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «ПолитЭксперт»
Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #мосгордума #несанкционированный митинг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...