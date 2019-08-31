Михайлов посоветовал «оппозиции» придумать программу, прежде чем протестовать

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов проанализировал попытки представителей оппозиционных сил собрать людей на незаконные митинги.

Согласованный фрик-митинг 10 августа в Москве посетили от 15 до 20 тысяч человек. Из пришедших на акцию людей только треть оказалась москвичами, остальные же прибыли из других регионов. Также мероприятие привлекло цыган, бомжей и представителей субкультур, заинтересовавшихся акцией из-за выступлений музыкантов, которых пригласили на мероприятие организаторы.

Ими выступили незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму и ставленники блогера Алексея Навального: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов и другие. Их не допустили до выборов по причине множества подделок в подписных листах. Навальнисты, которые не смогли собрать подписи избирателей честным путем, прибегли к обману и использовали фальшивые подписи и автографы "мертвых душ". Заполнение подписных листов фальшивками происходило в специальном «цехе» по подделке «автографов» в центре Москвы.

После ряда митингов оппозиция запросила у столичной мерии проведение шествия в Москве 31 августа. Митинг не согласовали, потому как в этот день в городе запланирован фестиваль «PRO лето», а на других площадках пройдут приготовления ко Дню знаний. Однако организаторы от идеи устроить акцию не отказались и вышли на несогласованный митинг. Мероприятие собрало нескольких сотен человек, часть из которых - представители СМИ. Малочисленность сборища говорит об очередном провале навальнистов.

Корреспондент «ПолитЭксперта» обратился за комментарием к члену Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майору ФСБ в запасе Александру Михайлову. Собеседник СМИ заявил, что оппозиция пытается показать пренебрежение общепринятыми нормами и правилами.

«Прежде чем протестовать, нужно иметь программу, предложения, которые можно реализовать в рамках действующего законодательства», – отметил Михайлов.

Народ приходит на акции оппозиции, чтобы потолкаться, пообщаться и попротестовать против проблем, которые у них на слуху, уверен эксперт.