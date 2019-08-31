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15:46   31 Августа 2019
Россия

Российская полиция максимально мягко пресекает агрессию провокаторов, уверен Мартынов

Российская полиция максимально мягко пресекает агрессию провокаторов, уверен Мартынов

Незаконные митинги в Москве парализуют дорожно-транспортное движение в столице и приносят крупные убытки московскому бизнесу, но несмотря на это пресекаются полицией корректно и вежливо, а не жестокими методами европейских правоохранителей.

За время летних несогласованных митингов в госорганы столицы поступило большое количество жалоб от москвичей на систематическое нарушение российских законов на московских улицах.

Организаторы протестов — соратники экс-кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь и «блогера» Алексея Навального. Соболь и некоторых других кандидатов от «оппозиции» не допустили до участия в московских выборах из-за фальсифицированных подписей за их выдвижение и недостоверных сведений о заграничном имуществе. Для незаконных акций выбираются исключительно выходные дни, чтобы целенаправленно создать в Москве агрессивную обстановку во время отдыха горожан перед рабочей неделей.

Глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов рассказал в интервью «Экономике Сегодня», что в западных государствах с манифестантами обходятся не «демократично»: с ними вообще не разговаривают полицейские, жестоко пресекая протестные акции резиновыми пулями и водометами.

«Для этого на Западе используются дубины, резиновые пули, слезоточивый газ, а еще манифестантов иногда давят конями, т.е. расчетами конной полиции, которая традиционна для Европы и которую особенно любят применять в Великобритании», — объясняет Мартынов

Российская полиция максимально мягко пресекает агрессию провокаторов, уверен Мартынов

Тем не менее эксперт уверен, что подстрекателей в этих событиях немного: в частности, это Соболь и ее «собрат» по недопуску к выборам из-за подделок Илья Яшин.

«Я не призываю к какому-то излишнему насилию, ни в коем случае, просто это констатация факта, что у нас очень мягко, только задержаниями, беседами и другими гуманными мерами обходятся с подобными людьми», — заключил Мартынов.

Напомним, организаторы протеста попали под административную ответственность, а 13 участников несанкционированных акций 27 июля и 3 августа стали фигурантами уголовных дел по статье «Массовые беспорядки», кроме того они обвиняются и подозреваются в насилии по отношению к представителям власти, то есть полицейским и силовикам.

Российская полиция максимально мягко пресекает агрессию провокаторов, уверен Мартынов 

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Автор: Тимофей Булочкин
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