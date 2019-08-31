Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Михайлов посоветовал «оппозиции» придумать программу, прежде чем протестовать

Михайлов посоветовал «оппозиции» придумать программу, прежде чем протестовать

 Провальный митинг «оппозиции» в Москве не смог собрать даже тысячи человек — полиция

Провальный митинг «оппозиции» в Москве не смог собрать даже тысячи человек — полиция
Памятник Захарченко появился в Донецке в годовщину его смерти

Памятник Захарченко появился в Донецке в годовщину его смерти

 Лукашенко и Мирзиеев договорились углублять отношения между странами

Лукашенко и Мирзиеев договорились углублять отношения между странами
КНДР не направит главу МИД на сессию ГА ООН

КНДР не направит главу МИД на сессию ГА ООН

 Дамасская международная ярмарка успешно работает вопреки угрозам Вашингтона

Дамасская международная ярмарка успешно работает вопреки угрозам Вашингтона
Михайлов посоветовал «оппозиции» придумать программу, прежде чем протестовать

Михайлов посоветовал «оппозиции» придумать программу, прежде чем протестовать

 Провальный митинг «оппозиции» в Москве не смог собрать даже тысячи человек — полиция

Провальный митинг «оппозиции» в Москве не смог собрать даже тысячи человек — полиция
Памятник Захарченко появился в Донецке в годовщину его смерти

Памятник Захарченко появился в Донецке в годовщину его смерти

 Лукашенко и Мирзиеев договорились углублять отношения между странами

Лукашенко и Мирзиеев договорились углублять отношения между странами
КНДР не направит главу МИД на сессию ГА ООН

КНДР не направит главу МИД на сессию ГА ООН

 Дамасская международная ярмарка успешно работает вопреки угрозам Вашингтона

Дамасская международная ярмарка успешно работает вопреки угрозам Вашингтона
15:24   31 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Памятник Захарченко появился в Донецке в годовщину его смерти

Памятник Захарченко появился в Донецке в годовщину его смерти

Свыше двух тысяч человек вышли на улицы Донецка, чтобы почтить память первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, который погиб 31 августа прошлого года.

В первую годовщину в Донецке открыли памятник в его честь, а также провели ряд памятных мероприятий. В церемонии и в митинге-реквиеме поучаствовал и нынешний лидер региона Денис Пушилин. Он отметил, что Захарченко боролся не только за свободу и независимость населения ДНР, но и за его благополучие.

«Его имя вписано золотыми буквами в историю Донбасса», — сказал Пушилин.

Также почтить память первого главы приехали глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, представители Южной Осетии, Абхазии и российская делегация.

Памятник Захарченко появился в Донецке в годовщину его смерти

Захарченко погиб в результате теракта в донецком кафе, тогда при взрыве также умер его телохранитель. Среди пострадавших 12 человек. Предварительное расследование показало, что организаторами инцидента выступили сотрудники Службы безопасности Украины при поддержке западных спецслужб.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#донбасс #памятник #днр #донецк #захарченко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...