Свыше двух тысяч человек вышли на улицы Донецка, чтобы почтить память первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, который погиб 31 августа прошлого года.

В первую годовщину в Донецке открыли памятник в его честь, а также провели ряд памятных мероприятий. В церемонии и в митинге-реквиеме поучаствовал и нынешний лидер региона Денис Пушилин. Он отметил, что Захарченко боролся не только за свободу и независимость населения ДНР, но и за его благополучие.

«Его имя вписано золотыми буквами в историю Донбасса», — сказал Пушилин.

Также почтить память первого главы приехали глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, представители Южной Осетии, Абхазии и российская делегация.

Захарченко погиб в результате теракта в донецком кафе, тогда при взрыве также умер его телохранитель. Среди пострадавших 12 человек. Предварительное расследование показало, что организаторами инцидента выступили сотрудники Службы безопасности Украины при поддержке западных спецслужб.