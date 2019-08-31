Бегство Бортко с выборов заклеймило всех питерских коммунистов как трусов и предателей

Бывший глава муниципального округа Васильевский Николай Смоктий в субботу, 31 августа, высказался о решении кандидата в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимира Бортко покинуть предвыборную гонку. По его словам, Бортко не только подал заявление о снятии с выборов, но и допустил уход из Государственной думы.

«Это заявление многих разочаровало мягко сказать», — добавил Смоктий.

Экс-глава округа отметил, что после случившегося мнение людей разделилось. Одни называют Бортко «мужиком», другие пишут в интернете, что «уважали его как режиссера и политика, а теперь не очень».

«Конечно, можно оправдать любой поступок, но это политика, это борьба», — отметил Смоктий.

Получилось так, что люди надеялись, однопартийцы верили и помогали, как могли, но Бортко все равно решил сняться с выборов в губернаторы Петербурга, продолжил Смоктий. По его словам, политика хоть и бескровная, но война. Война взглядов и мнений, а на войне бывает всякое, даже предательство.

«А Бортко подумал, что станут говорить о партии КПРФ избиратели и жители города, а как дальше работать членам КПРФ ? Теперь их будут называть трусами и предателями», — резюмировал бывший глава МО Васильевский.

Теперь помимо Беглова в выборах губернатора Петербурга поучаствуют Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («СР»). Выборы состоятся в воскресенье, 8 сентября.