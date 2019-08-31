Лукашенко и Мирзиеев договорились углублять отношения между странами

Белорусский лидер Александр Лукашенко в субботу, 31 августа, поговорил по телефону с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Президенты обсудили диалог между Минском и Ташкентом, а также высказались за углубление белорусско-узбекских отношений.

Лукашенко и Мирзиеев констатировали значительную активизацию контактов между Минском и Ташкентом в разных сферах. По их словам, этому поспособствовал обмен официальными визитами на высшем уровне.

По информации пресс-службы президента Белоруссии, Лукашенко и Мирзиеев подтвердили дружеский и доверительный характер отношений между Минском и Ташкентом, а также взаимное стремление к дальнейшему углублению.