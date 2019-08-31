Видеорегистраторы помогут росгвардейцам доказать законность своих действий на митингах

Сотрудники Росгвардии получат видеорегистраторы, об этом стало известно накануне, 30 августа. Журналист и политический обозреватель Дмитрий Бабич в беседе с iReactor оценил идею расширить снаряжение росгвардейцев.

Видеорегистраторы будут фиксировать обстановку на месте несения службы. В частности, это касается пресечения провокаций на незаконных митингах и акциях. Записи от первого лица помогут силовикам доказать свою правоту, а для провокаторов не оставят шансов на преднамеренную ложь о якобы жестокости представителей власти.

Напомним, что 31 августа «оппозиция» призвала своих сторонников выйти на московское «Бульварное кольцо». Учитывая, что организаторы проигнорировали согласование митинга 25 августа, можно сделать вывод: либералам не нужно, чтобы их мнение услышали, они хотят беспорядков. Как и на прошлых сборищах, которые терроризируют Москву с июля, ожидаются новые провокации. Агрессоры вновь попытаются заявить о «жестокости» полиции и росгвардейцев, прибегая к показательному «травмированию».

«Известная история, когда «огневой публицист» Сергей Пархоменко, устраивающий на радио «пятиминутки ненависти», которые не допустили бы ни в одной европейской стране, судится в ЕСПЧ с полицейским. Суд идет из-за того, что последний попросту не назвал номер части или свой номер во время ареста Пархоменко. Видеорегистраторы помогут сотрудникам правоохранительных органов доказать свою правоту. Будет меньше правовых неопределенностей и представителям власти будет проще доказать свою невиновность», — заместил Бабич.

Вместе с тем, собеседник отметил, что активисты не оставят провокаций, ведь такой вариант отсутствует в западных методичках. Журналист уверен, что ситуацию может изменить лишь диалог между «оппозицией» и властью, на который первая попросту не способна пойти.