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14:58   31 Августа 2019
Политика

Видеорегистраторы помогут росгвардейцам доказать законность своих действий на митингах

Видеорегистраторы помогут росгвардейцам доказать законность своих действий на митингах

Сотрудники Росгвардии получат видеорегистраторы, об этом стало известно накануне, 30 августа. Журналист и политический обозреватель Дмитрий Бабич в беседе с iReactor оценил идею расширить снаряжение росгвардейцев.

Видеорегистраторы будут фиксировать обстановку на месте несения службы. В частности, это касается пресечения провокаций на незаконных митингах и акциях. Записи от первого лица помогут силовикам доказать свою правоту, а для провокаторов не оставят шансов на преднамеренную ложь о якобы жестокости представителей власти.

Напомним, что 31 августа «оппозиция» призвала своих сторонников выйти на московское «Бульварное кольцо». Учитывая, что организаторы проигнорировали согласование митинга 25 августа, можно сделать вывод: либералам не нужно, чтобы их мнение услышали, они хотят беспорядков. Как и на прошлых сборищах, которые терроризируют Москву с июля, ожидаются новые провокации. Агрессоры вновь попытаются заявить о «жестокости» полиции и росгвардейцев, прибегая к показательному «травмированию».

Видеорегистраторы помогут росгвардейцам доказать законность своих действий на митингах

«Известная история, когда «огневой публицист» Сергей Пархоменко, устраивающий на радио «пятиминутки ненависти», которые не допустили бы ни в одной европейской стране, судится в ЕСПЧ с полицейским. Суд идет из-за того, что последний попросту не назвал номер части или свой номер во время ареста Пархоменко. Видеорегистраторы помогут сотрудникам правоохранительных органов доказать свою правоту. Будет меньше правовых неопределенностей и представителям власти будет проще доказать свою невиновность», — заместил Бабич.

Видеорегистраторы помогут росгвардейцам доказать законность своих действий на митингах

Вместе с тем, собеседник отметил, что активисты не оставят провокаций, ведь такой вариант отсутствует в западных методичках. Журналист уверен, что ситуацию может изменить лишь диалог между «оппозицией» и властью, на который первая попросту не способна пойти.

«Своим сутяжничеством, которое в русской среде не приветствует, либеральная оппозиция себя от общества изолирует. Идет конфликт западной оппозиции с огромным большинством. Вот, что на самом деле имеет место», — подытожил собеседник.

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Автор: Анна Манц
#москва #оппозиция #митинг #росгвардия #видеорегистраторы

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