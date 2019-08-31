Видеорегистраторы на незаконных митингах в Москве остановят участников от правонарушений

Новые провокации могут произойти в центре столицы на несогласованной акции. Не смотря на то, что мероприятие несанкционированное, организаторы митинга при призывают граждан выходить на улицы.

Для того, чтобы избежать клеветы в адрес правоохранительных органов, Росгвардия решила оснастить форму своих сотрудников видеорегистраторами.

Как ранее сообщал ФАН, один из москвичей, побывавший на незаконном митинге на Бульварном кольце, в эфире телеканала "Дождь" рассказал, что видел на акции девушку, которая специально упала на землю и обвинила полицию в рукоприкладстве.

Теперь сотрудники Росгвардии, обеспечивающие порядок на незаконных протестных акциях, будут фиксировать все провокации активистов с помощью видеорегистраторов.

Общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко считает, что эта мера организаторов не остановит, зато защитит от ошибок граждан, слушающихся провокаторов. Как пишет Nation News, он отметил, что провокаторы преследуют цель организовать как можно больше беспорядков, чтобы отчитаться перед западными спонсорами.

А вот участников акций факт наличия видеозаписей с митингов может остановить. Если противоправные действия будут зафиксированы на видео, то наказания будет не избежать, поэтому такая мера Росгвардии - отличная идея, резюмировал Макаренко.

Стоит отметить, что полиция сработала профессионально и в соответствии с законом на всех незаконных митингах оппозиции этим летом в Москве.

Организаторами акций являются сторонники блогера Алексея Навального — юрист ФБК Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин и другие. Всех их не допустили до выборов в Мосгордуму из-за фальшивых подписей и использования личных данных "мертвых душ".

Также стало известно, что в подмосковном Марьино работает целая фабрика ботов Навального.