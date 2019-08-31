Полиция Москвы готова применить водометы против агрессивных участников незаконного шествия

Столичные полицейские и Федеральная служба войск национальной гвардии свезли в Москву спецтехнику для силового предотвращения массовых беспорядков, которые могут возникнуть во время незаконной акции оппозиции в субботу, 31 августа. Очевидцы с самого утра заметили водометы, автозаки и специальные заградительные барьеры на Пушкинской площади.

Ранее «независимые кандидаты» Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Дмитрий Гудков и другие организовывали незаконные акции в столице после того, как избиркомы законно отказали в регистрации для дальнейшего участия в выборах в Московскую городскую думу.

В подписных листах выдвиженцев обнаружили фальшивые подписи избирателей и «мертвые души». Подделывали подписи на подпольной «фабрике» по рисовке автографов, которую обнаружили московские правоохранители.