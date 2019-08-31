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14:10   31 Августа 2019
Россия

Частица Вечного огня Могилы Неизвестного солдата отправлена в Словению

Частица Вечного огня Могилы Неизвестного солдата отправлена в Словению

Перенос частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у стен Кремля в Москве в словенскую столицу Любляну  состоялся в субботу 31 августа накануне 80-летия со дня начала Второй мировой войны.

Во время церемонии глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал Вечный огонь «символом скорби и памяти о великом поколении победителей», защитивших Россию и весь мир от нацистской агрессии. Церемония передачи частицы Огня — символический акт, напоминающий о роли Красной армии в освобождении Европы от нацистской агрессии.

«Мы благодарны нашим друзьями из Словении, которые защищают правду о той войне», — заявил Нарышкин.

Частица Вечного огня Могилы Неизвестного солдата отправлена в Словению

Этот Вечный огонь станет первым, зажженным за последние десятилетия в столице страны-участницы Евросоюза и НАТО. На церемонии передачи частицы Вечного огня прошла минута молчания и возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата.

Огонь доставят в Любляну в воскресенье 1 сентября. Во время Первой мировой в Словении находилось около 40 тысяч российских солдат. Концлагерь для советских военнопленных действовал в городе Марибор, где в 1941-1942 годах погибло более пяти тысяч красноармейцев.

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Автор: Тимофей Булочкин
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