Дамасская международная ярмарка успешно работает вопреки угрозам Вашингтона

Открытие традиционной международной ярмарки в Дамаске стало ударом по политике Соединенных Штатов в отношении САР — несмотря на угрозы Госдепартамента, в ярмарке участвуют 38 стран Ближнего Востока и других регионов мира.

За день до официального открытия ярмарки, которое произошло 27 августа, «американское посольство в Сирии» (организации сейчас не существует, так как США разорвали дипломатические отношения с Дамаском) написало в Twitter, что Вашингтон готов ввести санкции против любой страны или организации, которая выразит готовность к экономическому сотрудничеству с Дамаском.

Проходящая 61-я по счету Дамасская международная ярмарка свидетельствует о том, что тысячи компаний хотят заниматься бизнесом в САР. Мероприятие продлится до 6 сентября, в нем участвуют 1700 предприятий со всего мира, пишет ФАН.

В ярмарке также участвуют 16 российских производителей, в числе которых «ДонМаслоПродукт», «Вятка», «Центр оценки качества зерна» татарстанский холдинг «Темпо», «Крымторг» и другие.

Россия и Сирия осудили попытки Вашингтона поставить под угрозу развитие коммерции на международной ярмарке. Советник президента Сирии Бусейна Шаабан заявила, что Америка изображает из себя «полицейского с дубинкой», но в итоге доставляют проблемы сами себе.

Российские дипломаты поддержали мнение Шаабан, отметив, что попытки саботировать экономическое развитие САР являются прямым нарушением международных решений по республике.