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14:22   31 Августа 2019
Россия

Анохин уверен, что молодежь не выбрала бы Бортко из-за его неузнаваемости

Анохин уверен, что молодежь не выбрала бы Бортко из-за его неузнаваемости

Выдвинувшая режиссера Владимира Бортко КПРФ делала ставку на узнаваемость теперь уже экс-кандидата. Однако для молодого поколения его фамилия ничего не говорит, заметил депутат петербургского Законодательного Собрания Андрей Анохин в беседе с NewInform.

Напомним, что 31 августа Бортко официально покинул гонку за кресло губернатора Санкт-Петербурга. Теперь в ней остались только Михаил Амосов от «Гражданской платформы», самовыдвиженец Александр Беглов и Надежда Тихонова от «Справедливой России».

Анохин раскритиковал коммунистов за то, что они не дают дорогу молодым, как показало выдвижение Бортко. По его мнению, партия давно стала проектом ближайшего и пожилого окружения ее лидера Геннадия Зюганова.

«И Бортко, и все остальные функционеры, принимающие решения в КПРФ, в соответствии с российским законодательством ужа давно должны находиться на пенсии. Молодежь не ориентируется на КПРФ и не помнит фильмов, которые снимал Бортко», — заметил депутат.

Анохин уверен, что молодежь не выбрала бы Бортко из-за его неузнаваемости

Стоит отметить, что экс-кандидат на пресс-конференции после официального выхода с выборов заставил усомниться в своей адекватности. По его заявлениям, порядка 60 процентов электората готовы за него проголосовать. Такие выводы он сделал основываясь на звонках жителей Петербурга.

Однако данные ВЦИОМ говорят абсолютно о противоположной ситуации: 55 процентов респондентов готовы отдать свой голос за Беглова, еще 13 — за Бортко и по семь процентов пришлось на Амосова и Тихонову. Опрос проводился с 18 по 19 июня посредством телефонного интервьюирования петербуржцев старше 18 лет. Он состоялся по заказу и на средства Всероссийского центра изучения общественного мнения.

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Автор: Анна Манц
#кпрф #выборы #петербург #бортко #анохин

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