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13:58   31 Августа 2019
Россия

Путин пожелал коллективу «Новатэка» успехов и всего наилучшего

Путин пожелал коллективу «Новатэка» успехов и всего наилучшего

Российский лидер Владимир Путин в субботу, 31 августа, поздравил газовую компанию «Новатэк» с 25-летием и отметил большой труд коллектива в развитие предприятия. Соответствующую телеграмму обнародовали на сайте Кремля. По словам президента, за 25-летием «Новатэка» стоит большой и созидательный труд коллектива компании.

«Геологи, инженеры, буровики, представители многих других специальностей, каждый из них понимает значимость стоящих задач, работает, как говорится, на совесть», — добавил Путин.

Важно, чтобы газовая компания динамично развивалась и расширяла географию деятельности, продолжил президент. «Новатэк» не только осваивает новые месторождения и внедряет инновационные технологии, но и воплощает в жизнь крупные международные проекты, уделяет особое внимание охране окружающей среды и бережному использованию природных ресурсов.

Газовая компания инвестирует деньги в совершенствование социальной инфраструктуры регионов, в востребованные образовательные, просветительские, спортивные программы. Владимир Путин пожелал коллективу «Новатэка» успехов и всего наилучшего.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #новатэк

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