Гаспарян видит в сбежавшем с выборов Бортко популиста, но не политика

Политолог и журналист Армен Гаспарян уверен, что режиссер Владимир Бортко решил покинуть гонку за место губернатора Санкт-Петербурга, так как не хочет «тонуть вместе с КПРФ».

В интервью iReactor обратил внимание, что коммунистическая партия сейчас не только теряет популярность на политическом поприще, но и переживает серьезный внутренний кризис. Это также демонстрирует решение Бортко отказаться от участия в избирательных мероприятиях.

«Никаких актуальных идей в коммпартии нет, а есть вот это вечное желание устраивать сопли ради ленинского наследия. В 99 процентах случаев это уже неактуально, а нового коммунисты ничего предложить не могут», — сказал публицист.

На пресс-конференции, которая прошла после официального схода с дистанции, экс-кандидат говорил не совсем адекватные вещи и просто лгал. Так, Бортко заявил о якобы 60-процентной поддержке электората. Такие выводы он сделал, так как «люди звонят и говорят» об этом. Более того, режиссер заявил, что в интернете его поддерживает почти в шесть раз больше людей, нежели самовыдвиженца Александра Беглова.

Однако данные ВЦИОМ* демонстрируют совершенно иную реальность. Согласно опросу, который проводили в конце июня, за коммуниста готовы были проголосовать только 13 процентов респондентов, тогда как за Беглова — в четыре раза больше.

«Как режиссер «Собачьего сердца» Бортко мне импонирует, эта симпатия живет во мне, но его политическая деятельность мне совсем не близка. Продемонстрирован очередной популизм в высказывании про 60 процентов петербуржцев, которые якобы пойдут голосовать за КПРФ. Каждые выборы, начиная с 1993 года, я слышу про этот показатель, а по факту, коммунисты не набирают и 20 процентов голосов избирателей — ну смешно», — отреагировал Гаспарян.

В субботу, 31 августа, Бортко официально покинул губернаторские выборы. Теперь в избирательной гонке остались Михаил Амосов от «Гражданской платформы», самовыдвиженец Александр Беглов и Надежда Тихонова от «Справедливой России».

*Опрос жителей Петербурга проводили по заказу и на средства ВЦИОМ 18–19 июня методом телефонного интервьюирования среди 1 200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. По информации Всероссийского центра изучения общественного мнения, 55 процентов респондентов проголосовали бы за Беглова, за Бортко — 13 процентов, за Амосова — семь процентов, за Тихонову — семь процентов.