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13:32   31 Августа 2019
Россия

Шесть детских садов и школу откроют в Москве ко Дню города

Шесть детских садов и школу откроют в Москве ко Дню города

Заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в субботу, 31 августа, сообщил, что традиционно ко Дню города завершится ряд строительных проектов. По его словам, в 2019 году суммарно введут и запустят в эксплуатацию к 7-8 сентября порядка 37 объектов.

«Откроется шесть садиков и школа», — сказал заммэра.

К концу года введут в эксплуатацию еще 15 объектов. Также ко Дню города сдадут спортивные, общественно-деловые и крупные дорожные объекты. Хуснуллин добавил, что ради этого люди работают в круглосуточном режиме.

День Москвы ежегодно отмечают в первую или вторую субботу сентября. Москвичи и гости столицы посещают торжественные мероприятия на Тверской улице, Красной площади, Васильевском спуске, Поклонной горе и Воробьевых горах.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #общество #детский сад #школа

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