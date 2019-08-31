Сирийский Алеппо возвращается к довоенной жизни

Крупнейший сирийский мегаполис Алеппо постепенно восстанавливается после разрушительной войны. Как сообщили местные власти, в городе вновь заработала почти половина магазинов, мастерских, фабрик, которые функционировали еще до войны.

Вообще, Алеппо известен в САР как город бизнесменов. Начавшаяся в 2011 году гражданская война затормозила отбросила экономическое развитие города, но теперь начался период восстановления.

Война превратила старейший базар в историческом центре Алеппо в крепость террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ). Бои почти разрушили рынок, но теперь торговцы своими руками ремонтируют рынок.

Как отмечает ФАН, за четыре года боевых действий была почти уничтожена половина города, дома многих жителей не подлежат восстановлению. Сейчас северный мегаполис переживает новый расцвет, хотя на восстановление инфраструктуры уйдет много времени. Знаменитый отель Sheraton, где останавливались дипломаты и артисты, уже отремонтировали и он выглядит как новый, хотя он сильно поврежден джихадистами. Правда, пока отель не заполнен постояльцами - туристы еще побаиваются ездить в Сирию. Но бизнесмены набрались терпения и ждут, когда в город придет довоенная, спокойная жизнь.