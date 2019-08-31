Стариков заметил, что Эрдоган начал принимать территориальную целостность Сирии
Писатель и общественный деятель Николай Стариков прокомментировал меняющееся отношение Турции, в частности ее главы Тайипа Эрдогана, к Сирии. Он побеседовал с «Федеральным агентством новостей».
На этой неделе турецкий президент прилетел в Москву, хотя официальный визит был запланирован на более поздние даты. Поездка была связана с рядом проблем, однако ключевой темой стала Сирия.
«На минувшей неделе сирийская армия добилась немалых успехов, боевиков сильно выдавили, покрошили в районе», — напомнил собеседник.
Чтобы понять, к какому мнению пришли Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин, достаточно ознакомиться с утвержденными документами и выступлениями лидеров, заметил публицист.
«Станет понятно, что турецкий лидер теперь куда более положительно относится к словам о территориальной целостности Сирии. Если раньше он уже перестал говорить о том, что [сирийский глава Башар] Асад «должен уйти» — то теперь он перестает сопротивляться тому, что Башар Асад и сирийское правительство восстанавливают контроль над все большей территорией Сирии», — сказал он.
Вторым итогом стало понимание о совместном противодействии боевикам в Идлибской зоне деэскалации, которые продолжают нарушать режим перемирия и наносят удары. Стариков уверен, что в скором времени террористы вновь будут ликвидированы.
«Возможно это снова вызовет беспокойство у наших турецких партнеров, которые вновь прилетят в Москву, где уже Владимир Владимирович объяснит им, что все развивается так, как и должно развиваться. Сирийское государство восстанавливает свою целостность, ну а Турции беспокоиться по этому поводу не надо», — заключил эксперт.
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