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13:12   31 Августа 2019
Россия

Стариков заметил, что Эрдоган начал принимать территориальную целостность Сирии

Стариков заметил, что Эрдоган начал принимать территориальную целостность Сирии

Писатель и общественный деятель Николай Стариков прокомментировал меняющееся отношение Турции, в частности ее главы Тайипа Эрдогана, к Сирии. Он побеседовал с «Федеральным агентством новостей».

На этой неделе турецкий президент прилетел в Москву, хотя официальный визит был запланирован на более поздние даты. Поездка была связана с рядом проблем, однако ключевой темой стала Сирия.

«На минувшей неделе сирийская армия добилась немалых успехов, боевиков сильно выдавили, покрошили в районе», — напомнил собеседник.

Стариков заметил, что Эрдоган начал принимать территориальную целостность Сирии

Чтобы понять, к какому мнению пришли Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин, достаточно ознакомиться с утвержденными документами и выступлениями лидеров, заметил публицист.

«Станет понятно, что турецкий лидер теперь куда более положительно относится к словам о территориальной целостности Сирии. Если раньше он уже перестал говорить о том, что [сирийский глава Башар] Асад «должен уйти» — то теперь он перестает сопротивляться тому, что Башар Асад и сирийское правительство восстанавливают контроль над все большей территорией Сирии», — сказал он.

Вторым итогом стало понимание о совместном противодействии боевикам в Идлибской зоне деэскалации, которые продолжают нарушать режим перемирия и наносят удары. Стариков уверен, что в скором времени террористы вновь будут ликвидированы.

Стариков заметил, что Эрдоган начал принимать территориальную целостность Сирии

«Возможно это снова вызовет беспокойство у наших турецких партнеров, которые вновь прилетят в Москву, где уже Владимир Владимирович объяснит им, что все развивается так, как и должно развиваться. Сирийское государство восстанавливает свою целостность, ну а Турции беспокоиться по этому поводу не надо», — заключил эксперт.

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Автор: Анна Манц
#путин #сирия #турция #эрдоган #боевики #стариков

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