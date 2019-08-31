Бортко не выдержал политического стресса и подтвердил, что умер как политик

Независимый политолог Юлия Стрелкова в комментарии ФАН призвала не относится серьезно к изменениям в поведении кандидата в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимира Бортко, который покинул предвыборную гонку. По ее словам, творческие люди склонны драматизировать события и любят «уходить красиво».

В пятницу, 30 августа, Бортко отказался участвовать в губернаторских выборах Петербурга, а в субботу, 31 августа, в ходе пресс-конференции, которую посвятили самоотводу, коммунист вел себя взволнованно и неадекватно.

«Я умер как политик, это главное», — сказал Владимир Бортко.

Политолог напомнила, что кандидат от КПРФ снялся с выборов внезапно и под влиянием момента, а такое поведение для деятелей искусства очень характерно.

«Возможно, поссорился с кем-то из партийных лидеров, возможно — не выдержал стресса, к которому неизбежно приводит участие в политике», — предположила Юлия Стрелкова.

Теперь помимо Беглова в выборах губернатора Петербурга поучаствуют Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («СР»). Выборы состоятся в воскресенье, 8 сентября.